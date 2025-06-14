ماكرون: مصمم على الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تأجيل المؤتمر الدولي المرتقب حول حل الدولتين، والذي كان من المزمع عقده الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التأجيل يعود لأسباب لوجستية وأمنية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن المؤتمر سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".وفي مؤتمر صحافي، شدد ماكرون على أن التأجيل "لا يجب أن يُفسر على أنه تراجع عن التزامنا بدفع جهود حل الدولتين إلى الأمام"، مؤكداً استمرار المساعي الفرنسية لعقد المؤتمر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة المملكة العربية السعودية.كما أعلن ماكرون عزمه المضي قدماً في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، رغم معارضة إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا القرار "سيادي" ولن يتأثر بالضغوط. وقال: "أياً تكن الظروف، أنا مصمم على الاعتراف بدولة فلسطين".وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا الاعتراف سيستند إلى عدد من الشروط، أبرزها نزع سلاح حركة "حماس"، وتأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وأمنها، وتحظى بدعم بعثة دولية لحفظ الاستقرار.وأضاف: "الهدف هو التمهيد لاندماج إسرائيل الإقليمي، وهذا يتطلب قيام دولة فلسطينية مستقرة وسلمية".وكان من المقرر أن يشارك ماكرون في المؤتمر الذي تتشارك في رئاسته كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية، ويُعقد في نيويورك، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله.وختم ماكرون بالقول إن "الزخم الذي أحدثه هذا المؤتمر لا يمكن إيقافه"، مؤكداً أن تحديد موعد جديد لانعقاده سيتم خلال الأيام المقبلة بالتشاور مع قادة المنطقة.