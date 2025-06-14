فيديو يوثق لحظة سقوط صاروخ في تل أبيب خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة









رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي لموجة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، في استمرار للتصعيد غير المسبوق بين الطرفين منذ اندلاع الضربات المتبادلة مساء الجمعة.وأكد الجيش في بيان رسمي أنه تم توجيه تعليمات للسكان بالبقاء داخل الأماكن المحمية حتى إشعار آخر، في ظل استمرار صافرات الإنذار التي دوت في مناطق عدة، من بينها العاصمة القدس.وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فقد انطلقت هذه الدفعة الجديدة من الصواريخ من العاصمة طهران ومدينة كرمنشاه غربي البلاد، وهو ما أكده أيضًا التلفزيون الرسمي الإيراني.وتزامن ذلك مع رصد انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب، ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصواريخ الإيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط أحد الصواريخ داخل المدينة.وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة سقوط الصاروخ، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية بعد حجم الخسائر الناجمة عن الهجمة الأخيرة.و في وقت سابق،أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها جراء الضربات الصاروخية الإيرانية مساء الجمعة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة نحو 63 شخصًا خلال تلك الضربات.في المقابل، أعلن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة أسفر عن مقتل 78 شخصًا، بينهم قيادات عسكرية بارزة، وإصابة أكثر من 320 آخرين.واتهم إيرواني الولايات المتحدة بـ"التواطؤ" مع إسرائيل، من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي والسياسي للهجوم، محملًا واشنطن مسؤولية العواقب، وداعيًا مجلس الأمن إلى إدانة ما وصفه بـ"العدوان غير الشرعي" على بلاده.