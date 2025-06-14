مقتل إسرائيلية وأضرار جسيمة جراء الضربات الإيرانية على تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأفاد وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بمقتل امرأة إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مناطق عدة داخل إسرائيل، في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع داخل إيران.وأعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن فرقه تستجيب لعدد من "الحوادث الكبرى" الناتجة عن الضربات الإيرانية، من بينها جهود إنقاذ أشخاص عالقين داخل برج سكني شاهق الارتفاع اشتعلت فيه النيران في منطقة "دان" القريبة من تل أبيب.وجاء في بيان رسمي لإدارة الإطفاء أن "الفرق تعمل على إخماد حريق ضخم داخل المبنى، بالإضافة إلى التعامل مع موقعين آخرين تضررا نتيجة الهجوم". وأظهرت مشاهد مصورة بثتها وكالة "فرانس برس" تصاعد الدخان والنيران من أحد الأبراج وسط تل أبيب، حيث أحدث الانفجار فجوة كبيرة في الواجهة.وبالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ خلال الهجوم، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض معظمها، بينما لم تصل بعض الصواريخ الأخرى إلى أهدافها.وأشار المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين، إلى أن "عدداً محدوداً من الأضرار طال بعض المباني، ومعظمها نتيجة شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين نتيجة الهجوم الإيراني بلغ نحو 63 شخصاً، وسط استمرار حالة التأهب القصوى في مختلف أنحاء البلاد.