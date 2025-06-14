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الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدة مناطق دون تسجيل إصابات

الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدة مناطق دون تسجيل إصابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، مساء الجمعة، سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة، تزامنًا مع تصاعد التوترات الإقليمية وتنفيذ إيران هجومًا صاروخيًا واسعًا ضد إسرائيل.

وأكدت المديرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، عدم تسجيل أي إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأجسام المتساقطة، داعية السكان إلى الالتزام بمناطق تواجدهم وتجنّب الخروج إلى الأماكن المفتوحة خلال فترات انطلاق صافرات الإنذار وحتى صدور تعليمات رسمية بإنهائها.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في عدة مناطق من الأردن مساء الجمعة، في إجراء احترازي لتنبيه المواطنين إلى احتمالية دخول صواريخ أو طائرات مسيّرة الأجواء الأردنية، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.

وشددت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة، في ظل الأوضاع المتوترة.

ويأتي هذا التطور بعد أن شنت إيران، مساء الجمعة، هجومًا صاروخيًا ردًا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها فجر الجمعة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، أطلقت إيران ما بين 150 إلى 200 صاروخ على إسرائيل، في حين أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط صواريخ في نحو 9 مواقع، وأسفرت الهجمات عن مقتل إسرائيلية وإصابة 63 آخرين .

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