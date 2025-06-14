"التعليم العالي":تعليق الفعاليات الوجاهية في الجامعات اعتبارًا من السبت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الجمعة، تعليق كافة الفعاليات الوجاهية في مؤسسات التعليم العالي ابتداء من يوم السبت 14-6-2025 وحتى مساء يوم الإثنين 6/16، مع ضرورة التحول إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية.وبينت أنها ستعلن لاحقاً عن أي مُستجدات متعلقة بطبيعة بالدوام في ضوء التقييم المُستمر للوضع.وقالت في بيان لها، نظراً للظروف الأمنية غير المُستقرة في المنطقة، وانطلاقاً من الترتيبات التي أعلنتها الحكومة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم الفلسطينية، فقد قرَّرت اعتبار مجلس التعليم العالي ومجلس رؤساء الجامعات ومجلس المديرين العامين لمديريات التربية والتعليم في حالة انعقاد مُستمر لمُتابعة التطورات، واتخاذ القرارات اللازمة إزاء تطور الأحداث.وأكدت الوزارة على الجاهزية التامة لعقد امتحانات الثانوية العامة وفق الترتيبات التي أعلنتها الوزارة سابقاً، والتي تشمل عقدها بشكل آمن ومُريح للطلبة وطواقم الامتحانات، واعتبار مُعلمي المدارس وطواقمها الإدارية في حالة استعداد للاستجابة لأية متطلبات قد تفرضها الظروف الراهنة، علماً بأنَّ مُعظم المدارس قد خرجت فعلاً إلى الإجازة الصيفيَّة.ودعت كافة الطلبة والعاملين في المؤسَّسات التعليميَّة لاتباع التعليمات الصادرة عن لجان الطوارئ في المُحافظات، ومُتابعة المُستجدات من خلال القنوات الرسمية.