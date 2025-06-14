مسؤول أميركي: نشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول أميركي، الجمعة، أن الجيش الأميركي يشارك في عمليات اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، في إطار الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي وقع فجر اليوم ذاته.وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة نقلت أصولاً عسكرية إلى مناطق أقرب من إسرائيل بهدف دعم عمليات الدفاع الصاروخي، إضافة إلى تعزيز الحماية للقواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة تحسباً لأي تصعيد إضافي.ولم يقدم المسؤول تفاصيل دقيقة حول طبيعة الدعم المقدم، إلا أن واشنطن كانت قد استخدمت في مواجهات سابقة مقاتلات من سلاح الجو ومدمرات بحرية مزودة بأنظمة دفاع متطورة لاعتراض الصواريخ.وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، وما تبعه من رد صاروخي واسع من قبل طهران على أهداف إسرائيلية.