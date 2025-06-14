دولي

نتنياهو يتوعد إيران ويخاطب شعبها

نتنياهو يتوعد إيران ويخاطب شعبها
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني، دعاهم فيها إلى "الانتفاض ضد النظام الحاكم"، واصفًا إياه بـ"الظالم والطاغي" الذي يهدد الأمن الإقليمي ويفقر الشعب الإيراني.

وفي كلمة ألقاها عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف عدة مواقع داخل إسرائيل، قال نتنياهو: "المعركة ليست معكم، بل مع النظام الذي يضطهدكم ويقودكم نحو الخراب. نحترم ثقافتكم العريقة وتاريخكم، نوركم سيهزم الظلام، أنا معكم، وشعب إسرائيل معكم".

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تنفذ حاليًا ما وصفها بـ"إحدى أعظم العمليات العسكرية في تاريخها" ضمن عملية "الأسد الصاعد"، مؤكداً أن هدفها الأساسي هو "القضاء على التهديد النووي والباليستي الذي يشكله النظام الإيراني".

وأضاف: "لقد هدد النظام الإيراني بتدمير إسرائيل لأكثر من خمسة عقود. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نجحنا في تدمير جزء كبير من ترسانته الباليستية. وما زال هناك المزيد قادم".

وفي تحول لافت في الخطاب الإسرائيلي، خاطب نتنياهو الشعب الإيراني قائلاً: "كانت هناك صداقة بين إيران وإسرائيل في الماضي. وقد آن الأوان لتوحيد الصفوف من أجل نيل حريتكم. هذه فرصتكم: نساء، حياة، حرية".

وفي الأثناء، أطلقت إيران موجة ثالثة من الصواريخ الباليستية باتجاه وسط إسرائيل، مستهدفة سبعة مواقع، بينها مناطق سكنية. وأكدت مصادر محلية اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة تل أبيب نتيجة إصابة مباشرة، دون صدور حصيلة رسمية عن الخسائر حتى الآن.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن إسرائيل "تدرس توجيه رد قاسٍ يشمل استهداف مواقع مدنية داخل إيران"، مؤكدين أن "طهران ستدفع ثمناً باهظاً لهذا التصعيد الخطير".

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