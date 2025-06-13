مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم بشأن إيران

رام الله - دنيا الوطنقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران.وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، دعت المجلس لعقد اجتماع طارئ على خلفية الهجوم الإسرائيلي.وبعث مندوب إيران لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة دعا فيها إلى "عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل هذه الهيئة الدولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية".وكانت إسرائيل، شنت فجرا، هجوما واسعا على العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن والمناطق الأخرى بينها أهداف نووية وعسكرية وقادة عسكريين.وأطلقت هجوما بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.وأعلن التلفزيون الإيراني أن إسرائيل قصفت بعض المواقع في مدينة كرمنشاه إلى جانب منشآت نووية في مدينة نطنز بمحافظة أصفهان، وأهداف في طهران وتبريز.