شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين: السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر

وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين: السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن السلع الأساسية في السوق الفلسطينية تكفي لمدة 6 أشهر، بينما يغطي مخزون الطحين حاجة السوق لمدة 3 أشهر، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والانجرار وراء الشائعات.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى التدابير السابقة التي اتخذتها لضمان توفر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام انسياب الحركة التجارية بين المدن والمحافظات، لافتة إلى تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل ما يتعلق بمنظومة حماية المستهلك وضبط وتنظيم السوق في ظل التطورات الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بشكل مكثف على التنسيق مع التجار والموردين، وتتابع الحركة التجارية الداخلية والخارجية لضمان استقرار السوق، رغم التحديات الميدانية التي تفرضها سلطات الاحتلال.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابلاغ عن أي مخالفة عبر منصتها "بهمنا" أو من خلال الرقم المباشر 129.

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