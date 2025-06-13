الحكومة تفعل لجان الطوارئ وتتوعد بالتصدي الحازم لأي استغلال للمواطنين

رام الله - دنيا الوطنطمأنت الحكومة أبناء شعبنا بوجود مخزون كاف من السلع الأساسية لا يقل عن 3 أشهر، وترتيبات لضمان وجود اللازم من الوقود والغاز لاستمرارية الخدمات الأساسية كالمعتاد، وأعلنت تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات للجهوزية في التعامل مع التطورات.إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى في اجتماع عاجل عقده، صباح اليوم الجمعة، الجهات المختصة في المرافق الطبية والدفاع المدني ومختلف الأجهزة الأمنية والقطاعات الحيوية الأخرى للبقاء على جهوزية للتعامل مع أي تطورات طارئة، إلى جانب التوجيه بالتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان تعاون الجميع في أوقات الطوارئ وضرورة الإبلاغ عن أية حالات استغلال في الأسواق من خلال الاتصال على الرقم الخاص لحماية المستهلك (129(.ودعت الحكومة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك إلا في حالات الضرورة وتجنب التهافت نحو عمليات الشراء المبالغ فيها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والاعتماد على المعلومات التي توفرها المصادر الرسمية.