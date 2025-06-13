10 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 10 مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية ،بوصول 3 شهداء و10 جرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال جموع المواطنين، الذين ينتظرون وصول شاحنات مساعدات إنسانية على مقربة من شارع الرشيد الساحلي، وامتداد منطقة محور الشهداء جنوب مدينة غزة.واستهدفت قوات الاحتلال حشود المواطنين شمال غرب مدينة غزة، وتحديداً في منطقتي الواحة والسودانية بالقذائف المدفعية والرصاص ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم نقلوا الى مجمع الشفاء.واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون قرب منطقة جسر وادي غزة عقب إطلاق الاحتلال الرصاص صوب منتظري وصول مساعدات غذائية في منطقة مفرق الشهداء، نقلوا الى مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع.وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج شرق مدينة غزة، مستهدفا منازل وممتلكات للمواطنين بعدد من الصواريخ، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق المدينة قذائف صوب تلك الأحياء، وشرق بلدة جباليا ومخيمها شمال القطاع.وقصفت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من القذائف، وسط تحذيرات وتهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة وتهجير قسري للمواطنين.واستشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.وتسمع أصوات انفجارات شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، ناجمة عن عمليات نسف يقوم بها الاحتلال ضد منازل المواطنين.