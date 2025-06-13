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لأول مرة.. الأردن يعلن تفعيل صافرات الإنذار حال اختراق أجوائه

لأول مرة.. الأردن يعلن تفعيل صافرات الإنذار حال اختراق أجوائه
رام الله - دنيا الوطن
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الجمعة، عن اعتزامها تفعيل صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول صواريخ أو مسيّرات المجال الجوي للمملكة، وذلك في ظل تصاعد التوترات عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران.

وأفادت المديرية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المدنية وتحذير المواطنين من أي تهديد جوي محتمل، داعيةً السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم التجمهر أو الاقتراب من الأجسام الغريبة التي قد تسقط داخل الأراضي الأردنية.

وأضافت أنه "في حال وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الحطام المتساقط، يجب الإبلاغ فورًا عبر الرقم 911 مع تحديد المواقع بدقة"، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والامتناع عن تداول الشائعات التي قد تمس بالأمن الوطني.

وتزامن إعلان مديرية الأمن مع دوي صافرات الإنذار بالفعل في العاصمة عمّان ومحافظة إربد شمال البلاد، وسط دعوات للمواطنين بالتزام منازلهم.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية إغلاق المجال الجوي للمملكة بشكل مؤقت كإجراء احترازي، في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة عملية عسكرية وصفتها بـ"الاستباقية والدقيقة"، تحت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها مواقع نووية وأهدافًا عسكرية داخل إيران، وفق بيان للجيش الإسرائيلي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية تهدف إلى "شل البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية".

في المقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ"رد صارم" على الهجوم، في رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني، ما يثير مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق.

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