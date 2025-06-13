دولي

إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في المتوسط تحسبًا لرد إيراني محتمل

إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في المتوسط تحسبًا لرد إيراني محتمل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الجمعة، إغلاق حقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بشكل مؤقت، في خطوة احترازية على خلفية تصاعد التوترات مع إيران عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير.

ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من ردود فعل انتقامية من طهران، حيث أمرت وزارة الطاقة شركة Energean Plc بوقف إنتاج الغاز، مما أدى إلى تعليق عمليات التصدير والإنتاج في الحقل البحري الضخم.

ويُتوقع أن ينعكس هذا الإغلاق سلبًا على إمدادات الغاز في المنطقة، خاصة إلى مصر، التي تواجه ارتفاعًا في الطلب على الطاقة مع حلول الصيف. وقد تدفع هذه التطورات القاهرة إلى تسريع استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما قد يزيد من الضغوط على الأسواق العالمية، بحسب مراقبين.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا بنسبة 6.6%، متأثرة بالمخاوف الجيوسياسية والاضطرابات المحتملة في الإمدادات.

يُذكر أن حقل "ليفياثان" يُدار من قبل شركة "شيفرون" الأميركية، ويزود بالغاز كلًا من السوق المحلي في إسرائيل ودول الجوار مثل الأردن ومصر. في المقابل، يقتصر حقل "كاريش" التابع لشركة Energean على تلبية الطلب المحلي فقط، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان حقل "تمار"، الذي تديره شيفرون أيضًا، قد تأثر بالقرار.

وفي ردها على الاستفسارات، أحالت "شيفرون" الأسئلة إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية، مؤكدة أن "الموظفين والمنشآت في أمان".

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