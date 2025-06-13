دولي

إيران: نخوض حاليا معركة في السماء وسنطلع الشعب على نتائجها

إيران: نخوض حاليا معركة في السماء وسنطلع الشعب على نتائجها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية، بالتنسيق مع الحرس الثوري، "تخوض حالياً معركة في السماء"، في ما يبدو أنه رد مباشر على الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران فجر اليوم.

وفي بيان رسمي، قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها "تجنبت حتى الآن الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنها لن تتحمل المزيد من العدوان"، مشيرة إلى أن الرد الإيراني جارٍ، دون الكشف عن تفاصيل العمليات أو أهدافها حتى اللحظة.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى درساً مريراً"، مؤكداً أن نتائج العمليات الجوية الجارية "سيتم إعلانها لاحقاً للشعب الإيراني".

ودعا البيان المواطنين الإيرانيين إلى التزام الهدوء ورباطة الجأش، محذراً من تصديق الشائعات التي "قد تروّج لها جهات مرتبطة بالعدو"، بحسب ما ورد في البيان.

كما أوصى الجيش بعدم الاقتراب من المنشآت والمقار العسكرية في الوقت الراهن، مطالباً المواطنين بانتظار التعليمات العامة التي سيصدرها "القائد الأعلى للثورة الإسلامية"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

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