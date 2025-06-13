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خامنئي:إسرائيل كتبت مصيرا مريرا لنفسها بهذا الهجوم

خامنئي:إسرائيل كتبت مصيرا مريرا لنفسها بهذا الهجوم
رام الله - دنيا الوطن
توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إسرائيل بـ"عقاب قاسٍ"، عقب الهجوم الجوي الواسع الذي شنّته تل أبيب فجر الجمعة على مواقع عسكرية ونووية في إيران، في واحدة من أخطر موجات التصعيد بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وقال خامنئي في بيان رسمي: "إسرائيل كتبت مصيراً مريراً لنفسها بهذا الهجوم، وعليها أن تنتظر العقاب الذي ستلقاه دون شك"، مضيفاً أن "اليد القوية لقواتنا المسلحة لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".

ووصف المرشد الأعلى الهجوم بأنه "دليل على الطبيعة الدنيئة للكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة والعلماء الإيرانيين.

من جانبه، حذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أبو الفضل شكارجي، من أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستدفعان ثمناً غالياً"، متهماً تل أبيب بتنفيذ "عدوان مدعوم من واشنطن استهدف مناطق سكنية".

وأكد شكارجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن "رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حازماً وقاسياً، ولا شك أن الرد قادم".

 وكان مصدر أمني إيراني قد صرّح لوكالة "رويترز" أن طهران "تخطط لرد موجع وحاسم" على الهجوم الإسرائيلي، مضيفاً أن مناقشات الرد تجري حالياً "على أعلى المستويات السياسية والعسكرية".

 وكانت إسرائيل قد أعلنت، فجر الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل إيران، شملت منشآت نووية ومقار عسكرية في عدة مدن، من بينها العاصمة طهران. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة أن "العملية تهدف إلى دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل"، مضيفاً أن الغارات استهدفت منشأة تخصيب نطنز، علماء نوويين، وقادة في الجيش والحرس الثوري.

ويأتي التصعيد في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي نتيجة البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول تل أبيب إنه بلغ مستويات تهدد الأمن الإسرائيلي بشكل مباشر.

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