نتنياهو: إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الجمعة، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية ضد إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وصفت بأنها تمثل "التهديد الأخطر لوجود إسرائيل".وفي كلمة مصورة بثها الإعلام الإسرائيلي، قال نتنياهو إن الضربة الجوية شملت استهداف منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في نطنز، مؤكداً أن إسرائيل "ضربت قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".وأضاف أن العملية شملت أيضاً استهداف علماء نوويين بارزين يُشتبه في عملهم على تطوير قنبلة نووية، إلى جانب منشآت لصناعة الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن الضربات "ألحقت ضرراً كبيراً بالبنية التحتية النووية الإيرانية والقدرات العسكرية لطهران".وزعم نتنياهو أن إيران قامت بتخصيب كمية من اليورانيوم تكفي لصنع تسع قنابل نووية، مؤكداً أن العملية الإسرائيلية تهدف إلى "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإشارة إلى أن العملية العسكرية "لن تكون لحظية"، بل ستستمر لأيام بهدف إضعاف قدرة إيران على الرد أو التعافي سريعاً.