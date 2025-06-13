دولي

إيران تعلن مقتل قائد الحرس الثوري

إيران تعلن مقتل قائد الحرس الثوري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فجر الجمعة، مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر الحرس الثوري في العاصمة طهران.

وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، مقتل سلامي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الهجوم أو موقع استهدافه بالتحديد.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن في وقت سابق تعرّض مقر قيادة الحرس الثوري لقصف إسرائيلي مباشر، وبث مشاهد تظهر تصاعد أعمدة الدخان واندلاع حرائق داخل المجمع.

في المقابل، رجّح مسؤول عسكري إسرائيلي مقتل عدد من أعضاء هيئة الأركان العامة الإيرانية، بينهم رئيس الأركان محمد باقري، بالإضافة إلى عدد من كبار العلماء النوويين، في الضربات التي نُفذت فجر الجمعة.

وأوضح المسؤول، الذي لم تُكشف هويته، أن "الضربة الإسرائيلية استهدفت شخصيات قيادية رفيعة ومواقع عسكرية ومنشآت على صلة بالبرنامج النووي الإيراني"، مشيراً إلى أن "الاحتمالات متزايدة بمقتل شخصيات بارزة في النظام الإيراني".

وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة ذات أبعاد إقليمية.

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