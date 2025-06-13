واشنطن تنفي المشاركة في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

رام الله - دنيا الوطنأكدت الولايات المتحدة أنها لم تشارك في الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران فجر الجمعة، مشددة على أن أولويتها الحالية تتمثل في حماية قواتها ومصالحها في المنطقة.وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان رسمي: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراءً أحادي الجانب ضد إيران. لم نشارك في الضربات، ونؤكد أن أولويتنا القصوى هي تأمين القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة".وأضاف: "دعوني أكون واضحاً، يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأميركيين".وأوضح روبيو أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت واشنطن بأن الضربة التي نفذتها ضد أهداف إيرانية "ضرورية للدفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن بلاده لم تشارك في العملية بأي شكل من الأشكال.وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة "لم تشارك ولم تقدم أي دعم" للهجوم الإسرائيلي على إيران. كما أفاد مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" أن إسرائيل بدأت بالفعل تنفيذ ضربات جوية، مؤكدَين أن واشنطن لم تكن طرفاً في العملية.وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيه التزامه بإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، داعياً في الوقت نفسه إسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إلى تجنب التصعيد العسكري مع طهران.