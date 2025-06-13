إسرائيل تشن ضربات على إيران وتعلن حالة الطوارئ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسرائيل، فجر الجمعة، تنفيذ ضربة عسكرية وُصفت بـ"الاستباقية" ضد إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان رسمي: "في أعقاب الهجوم الوقائي الذي نفذته دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع أن تتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف المدنيين في المستقبل القريب".وأضاف كاتس أنه، وبموجب صلاحياته بموجب قانون الدفاع المدني، وقّع على أمر خاص بفرض حالة طوارئ فورية في الجبهة الداخلية، يشمل كافة أراضي إسرائيل.ودعا الوزير الإسرائيلي المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحصنة، تحسباً لأي رد إيراني محتمل.في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة طهران، تزامناً مع إطلاق نيران من المدفعية المضادة للطائرات، دون صدور أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية حتى الآن لتوضيح أسباب تلك الانفجارات.