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واشنطن تستعد لإجلاء موظفي سفاراتها في العراق والبحرين والكويت تحسّبًا لتدهور الأوضاع الإقليمية

واشنطن تستعد لإجلاء موظفي سفاراتها في العراق والبحرين والكويت تحسّبًا لتدهور الأوضاع الإقليمية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الخارجية الأميركية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتي الولايات المتحدة في البحرين والكويت، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال تصاعد التوترات في المنطقة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذا القرار يمنح الموظفين وعائلاتهم حرية اختيار البقاء أو مغادرة البلاد، دون أن يكون ذلك إجلاءً إلزاميًا في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية تستعد لإصدار أمر بمغادرة طواقمها غير الأساسية من سفارة واشنطن في بغداد، على خلفية مخاوف من اضطرابات إقليمية محتملة قد تؤثر على أمن البعثات الدبلوماسية.

وتزامن ذلك مع تحذير أصدرته "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية"، دعت فيه السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها الخليج، وخليج عمان، ومضيق هرمز، مشيرة إلى احتمال تصعيد عسكري في الشرق الأوسط قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية.

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