10 شهداء بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 10 مواطنين ، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن 4 مواطنين، بينهم طفل، استُشهدوا وأُصيب عدد آخر، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم طبريا غرب مدينة خان يونس. وتم نقل الشهداء إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين" .وفي شمال القطاع، استُشهد 3 مواطنين، بينهم طفلان، وأُصيب آخرون، إثر قصف جوي استهدف منزلاً في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد.أما في وسط القطاع، فقد أسفر قصف نفذته طائرة استطلاع إسرائيلية على محيط برج المدينة قرب دوار أبو صرار في مخيم النصيرات، عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.