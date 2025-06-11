عربي

"الدعم السريع" يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

"الدعم السريع" يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، سيطرتها على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، في تطور ميداني جديد ضمن المواجهات المستمرة مع الجيش السوداني، الذي أكد بدوره انسحابه من المنطقة ضمن ما وصفها بـ"ترتيبات دفاعية".

وأفادت قوات الدعم السريع، في بيان رسمي، بأنها تمكنت من "تحرير منطقة المثلث الاستراتيجية، التي تمثل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر"، ووصفت الخطوة بأنها "نقلة نوعية" على الصعيد العسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني إن قواته "أخلت منطقة المثلث المطلة على الحدود الثلاثية، في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانسحاب أو توقيته.

وتقع منطقة المثلث قرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي واحدة من أبرز جبهات القتال في النزاع المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في أبريل 2023.

أخبار ذات صلة

مصر: زيارات معبر رفح والمناطق الحدودية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة

مصر: زيارات معبر رفح والمناطق الحدودية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة

&quot;الدعم السريع&quot; يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

"الدعم السريع" يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

إصابة ممرض في المستشفى الأردني الميداني بشظايا قصف جنوب قطاع غزة

إصابة ممرض في المستشفى الأردني الميداني بشظايا قصف جنوب قطاع غزة

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع

الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع

توتر في جنوب لبنان.. مناصر لحزب الله يصفع جندياً من قوات اليونيفيل (فيديو)

توتر في جنوب لبنان.. مناصر لحزب الله يصفع جندياً من قوات اليونيفيل (فيديو)

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصطفى: قضية شعبنا ليست قضية إنسانية فقط وإنما سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال

مصطفى: قضية شعبنا ليست قضية إنسانية فقط وإنما سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال

المجلس الوطني:نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة ساحات موت جماعي

المجلس الوطني:نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة ساحات موت جماعي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 150 مواطنا من الضفة خلال أسبوع

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 150 مواطنا من الضفة خلال أسبوع

مجمع ناصر الطبي ينفي الشائعات حول الإخلاء ويؤكد استمرار عمله

مجمع ناصر الطبي ينفي الشائعات حول الإخلاء ويؤكد استمرار عمله

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

محدّث :43 شهيدًا في غزة بغارات متواصلة..معظمهم استُشهدوا أثناء انتظار المساعدات

محدّث :43 شهيدًا في غزة بغارات متواصلة..معظمهم استُشهدوا أثناء انتظار المساعدات

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

&quot;الدعم السريع&quot; يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

"الدعم السريع" يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

إصابة ممرض في المستشفى الأردني الميداني بشظايا قصف جنوب قطاع غزة

إصابة ممرض في المستشفى الأردني الميداني بشظايا قصف جنوب قطاع غزة

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه