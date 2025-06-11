شؤون فلسطينية

واشنطن تحذر حكومات العالم من حضور "مؤتمر حل الدولتين"

واشنطن تحذر حكومات العالم من حضور "مؤتمر حل الدولتين"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت برقية دبلوماسية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّهت دعوات إلى عدد من حكومات العالم تطالبها بعدم المشاركة في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، لمناقشة مستقبل حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووفق البرقية المؤرخة في 10 يونيو الجاري، حذّرت واشنطن من أن أي خطوات "مناهضة لإسرائيل" قد تصدر عن المؤتمر، ستُعد "تحديًا مباشرًا" للسياسة الخارجية الأميركية، مشيرة إلى أن الدول المشاركة قد تواجه "عواقب دبلوماسية".

وجددت الولايات المتحدة، حسب الوثيقة، رفضها لأي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية "مفترضة"، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تقوّض العملية التفاوضية بين الجانبين.

ولم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن مضمون البرقية.

في المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن المؤتمر الدولي المرتقب بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري، يمثل "فرصة حاسمة لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين".

وأشاد يانغ بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتهما الرئيسين المشاركين في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن استمرار الصراع لا يمكن أن يُحل عبر الحرب أو الاحتلال، بل عبر إقامة دولتين مستقلتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.

كما ذكّر المسؤول الأممي بأن سبعة عقود قد مضت منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين، وأعادت تأكيد التزامها بهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات الدولية.

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