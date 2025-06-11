ليبيا تنضم رسميًا إلى قافلة "الصمود" لدعم غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، انضمام ليبيا رسميًا إلى قافلة "الصمود" المتوجهة إلى قطاع غزة، في خطوة وصفها بأنها تعكس موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.وقال الدبيبة إن مشاركة ليبيا في هذه القافلة الإنسانية تعبّر عن روح الوفاء والتضامن التي تميز الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن هذا التحرك "يمثل مشهداً نبيلاً ينسجم مع تاريخ ليبيا في دعم القضايا العادلة، ويجسد وحدة الشعوب العربية في مواجهة التحديات".وكانت قافلة "الصمود" قد انطلقت من الأراضي التونسية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ووصلت إلى مدينة الزاوية، محطتها الأولى داخل الأراضي الليبية، وسط ترحيب واسع من الأهالي.ومن المقرر أن تتابع القافلة مسيرها باتجاه العاصمة طرابلس، ثم إلى مدينة مصراتة، ومنها إلى شرق البلاد مرورًا بمعبر أمساعد الحدودي مع مصر، لتصل لاحقًا إلى القاهرة، قبل التوجه إلى معبر رفح في 15 يونيو الجاري.وتضم القافلة نحو 20 حافلة وقرابة 350 مركبة تقل حوالي 1500 متضامن من عدة دول مغاربية، بينها تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى جانب ليبيا.