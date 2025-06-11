شؤون فلسطينية

إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين خلال المعارك بخان يونس

إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين خلال المعارك بخان يونس
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح وُصفت بالمتوسطة، خلال مواجهات دارت اليوم الأربعاء في محيط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حادثتين منفصلتين، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية إسرائيلية.

وأفادت المصادر أن قذيفة من نوع "آر بي جي" استهدفت دبابة تابعة لكتيبة المدرعات 74، ما أسفر عن إصابة جنديين. كما أُصيب جنديان آخران في وقت سابق من اليوم برصاص قنّاص، فيما تم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة شمال قطاع غزة، إن الجيش يعمل على تقصير أمد المعركة والانتقال إلى أنماط قتال جديدة لتحقيق الأهداف وتخفيف العبء عن الجنود.

وأضاف، في إشارة إلى الجدل حول قانون إعفاء الحريديم، أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على قلة من الجنود، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة التجنيد لتخفيف الضغط عن القوات النظامية والاحتياطية.

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