الصحة العالمية:إجلاء أكثر من 30 طفلا مريضا من غزة إلى الأردن وإيطاليا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء نحو 30 طفلا مريضا ومصابا من قطاع غزة إلى مستشفيات الأردن وإيطاليا لتلقي العلاج للمرة الأولى منذ استئناف الحرب الإسرائيلية في القطاع.وكان من المقرر إجلاء عدد إضافي من الأطفال اليوم ، إلا أن رحلتهم تأجلت لمدة أسبوعين أو حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت به المنظمة دون ذكر تفاصيل إضافية.في المقابل، تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 43 مواطناً منذ فجر اليوم الأربعاء.ووفقا للمصادر فقد استشهد 28 مواطناً قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة، بعدما استهدفتهم القوات الإسرائيلية أثناء تجمعهم بالقرب من أحد مراكز توزيع المساعدات، التي تدار ضمن ما يعرف بمراكز التوزيع الأمريكية-الإسرائيلية.