شؤون فلسطينية

سلطة النقد تنفي انهيار المصارف الفلسطينية بعد قرار إنهاء رسائل الضمان

سلطة النقد تنفي انهيار المصارف الفلسطينية بعد قرار إنهاء رسائل الضمان
رام الله - دنيا الوطن
نفت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، صحة ما يُتداول من شائعات حول انهيار وشيك للجهاز المصرفي الفلسطيني، في أعقاب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بإنهاء العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية،محذرة من أن قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.

وأشارت سلطة النقد في بيان رسمي، إلى أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، علماً أن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي، في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.  

وأكدت أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، والمصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وشددت على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي، من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالمياً.

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