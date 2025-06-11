شؤون فلسطينية

مجمع ناصر الطبي ينفي الشائعات حول الإخلاء ويؤكد استمرار عمله

مجمع ناصر الطبي ينفي الشائعات حول الإخلاء ويؤكد استمرار عمله
رام الله - دنيا الوطن
نفى مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول البدء في إخلاء المستشفى، مؤكدًا أن هذه الأخبار "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الوضع الأمني لا يمنع الوصول من وإلى المجمع.

وأوضح المجمع، في بيان رسمي، أنه يُعد المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية متكاملة لسكان جنوب القطاع، ويواصل العمل بكامل طاقته، حيث تواصل الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار الساعة، رغم التحديات المستمرة.

وحول مغادرة فريق منظمة "أطباء بلا حدود – فرنسا" للمجمع، أوضح البيان أن هذا الإجراء مؤقت، وتم بناءً على قرار صادر من رئاسة المنظمة في باريس، بانتظار تحسّن الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأكد المجمع استمرار تواجد وعمل باقي المؤسسات الدولية داخل مرافقه.

وشدد البيان على التزام المجمع بمواصلة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جنوب القطاع، داعيًا إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على سير العمل.

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