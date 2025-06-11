شؤون فلسطينية

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الإحصاء المركزي، انخفاض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الاول من العام 2025 بنسبة 24% مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، حيث لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة.

وأضاف الإحصاء في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين سجل انخفاضاً قدره 11% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024، وكانت نسبة الانخفاض في عدد رخص الابنية الجديدة 21% مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، فيما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.

وبلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,449 رخصة خلال الربع الاول من العام 2025، منها 819 رخصة أبنية جديدة.

كما بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 803 آلاف متر مربع، منها 656 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و148 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 2,955 وحدة سكنيـة مساحاتها 499 ألف متر مربع، منها 2,303 وحدة سكنية جديدة مساحتها 392 ألف متر مربع، و652 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 107 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام 2025 مقارنة بالربع السابق من العام 2024، وانخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.

أخبار ذات صلة

مصطفى: قضية شعبنا ليست قضية إنسانية فقط وإنما سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال

مصطفى: قضية شعبنا ليست قضية إنسانية فقط وإنما سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال

المجلس الوطني:نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة ساحات موت جماعي

المجلس الوطني:نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة ساحات موت جماعي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 150 مواطنا من الضفة خلال أسبوع

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 150 مواطنا من الضفة خلال أسبوع

مجمع ناصر الطبي ينفي الشائعات حول الإخلاء ويؤكد استمرار عمله

مجمع ناصر الطبي ينفي الشائعات حول الإخلاء ويؤكد استمرار عمله

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

مصادر مصرية:مقترح ويتكوف الجديد يفتقر للضمانات ويبدو كمناورة سياسية

مصادر مصرية:مقترح ويتكوف الجديد يفتقر للضمانات ويبدو كمناورة سياسية

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصطفى: قضية شعبنا ليست قضية إنسانية فقط وإنما سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال

مصطفى: قضية شعبنا ليست قضية إنسانية فقط وإنما سياسية تُحل بإنهاء الاحتلال

المجلس الوطني:نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة ساحات موت جماعي

المجلس الوطني:نقاط توزيع الغذاء في قطاع غزة ساحات موت جماعي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 150 مواطنا من الضفة خلال أسبوع

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 150 مواطنا من الضفة خلال أسبوع

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص