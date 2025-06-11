الإحصاء: تراجع في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الإحصاء المركزي، انخفاض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الاول من العام 2025 بنسبة 24% مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، حيث لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة.وأضاف الإحصاء في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين سجل انخفاضاً قدره 11% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024، وكانت نسبة الانخفاض في عدد رخص الابنية الجديدة 21% مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، فيما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.وبلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,449 رخصة خلال الربع الاول من العام 2025، منها 819 رخصة أبنية جديدة.كما بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 803 آلاف متر مربع، منها 656 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و148 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 2,955 وحدة سكنيـة مساحاتها 499 ألف متر مربع، منها 2,303 وحدة سكنية جديدة مساحتها 392 ألف متر مربع، و652 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 107 ألف متر مربع.وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام 2025 مقارنة بالربع السابق من العام 2024، وانخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.