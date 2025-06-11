إيران تهدد برد "قاسٍ جداً" على أي قرار ضدها

رام الله - دنيا الوطنحذّرت إيران، اليوم الأربعاء، من أنها ستردّ بشكل "قاسٍ جداً" في حال صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار يدين أنشطتها النووية، قدّمته الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة) بالشراكة مع الولايات المتحدة.وقال رضا نجفي، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مشروع القرار المطروح "مدفوع بأجندات سياسية"، مضيفاً: "إذا تمّت الموافقة عليه، فإن رد إيران سيكون حاسماً وقاسياً للغاية"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس.وأكد نجفي رفض بلاده للتقرير الأخير الصادر عن الوكالة بشأن المراقبة والتحقق في البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن التقرير "يفتقر إلى أسس مهنية متينة"، مشيراً إلى أن بعض النقاط التي استند إليها التقرير "تعود إلى قضايا أُغلقت في الماضي"، واصفاً الاتهامات بعدم تعاون إيران الكامل مع الوكالة بأنها "غير مقبولة".وتأتي هذه التطورات بينما يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاته الدورية في فيينا منذ 9 يونيو الجاري، على أن تستمر حتى 13 من الشهر نفسه، وسط تصعيد متزايد في الخطاب السياسي المتعلق بالملف النووي الإيراني.وكانت القوى الغربية الأربع قد طرحت، مساء الثلاثاء، مشروع القرار أمام المجلس، في خطوة دبلوماسية جديدة تهدف للضغط على طهران وتقليص أنشطتها النووية المثيرة للجدل.ووفقاً لمصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يُعرض المشروع على التصويت مساء اليوم الأربعاء، ما يُنذر بمواجهة محتدمة بين إيران والدول الغربية داخل أروقة الوكالة.وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن في تصريحات سابقة يوم الاثنين أن إيران تخصّب اليورانيوم "بنسب تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع السلاح النووي"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوكالة تفتقر للمعلومات الكافية حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، ما يزيد من قلق المجتمع الدولي.