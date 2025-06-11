شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 10 خيام ومسكنين، وأربع وحدات صحية، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 60 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء.
كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وجرفت الاشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن والخيام.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ "وفا"، أن الخيام التي هدمها الاحتلال اليوم، تعود لأصحاب الأراضي التي هُدمت مساكنهم الشهر الماضي، حيث نصبوها على أنقاضها.

وناشد أصحاب الخيم والمساكن والأراضي كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى اجبارهم على مغادرة مساكنهم واراضيهم لسرقتها لصالح المستوطنين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات فلسطينية بتهمة ارتباطها بمسلحين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات فلسطينية بتهمة ارتباطها بمسلحين

غزة: 40 شهيدًا منذ الصباح بينهم 28 خلال انتظار المساعدات قرب &quot;نتساريم&quot;

غزة: 40 شهيدًا منذ الصباح بينهم 28 خلال انتظار المساعدات قرب "نتساريم"

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة والشمال

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة والشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

&quot;الصحة العالمية&quot;: مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

"الصحة العالمية": مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ &quot;سكايبوس&quot; في سجن مجدو

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ "سكايبوس" في سجن مجدو

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص