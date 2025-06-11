الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر دبلوماسي كويتي عن رفع اسم الداعية حجاج العجمي من قائمة الإرهاب الدولية، بعد جهود مكثفة بذلها عدد من المسؤولين الكويتيين، في مقدمتهم وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد الوزير لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان.وأكد المصدر في تصريح لصحيفة "القبس" أن وزارة الخارجية الكويتية تلعب دوراً محورياً في مساعدة الأفراد الذين يثبتون تغيير سلوكهم وندمهم، وذلك من خلال تقديم طلب رسمي إلى أمير المظالم، بهدف رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب الدولية.وأشار المصدر إلى أن الخطوات التالية تشمل رفع منع السفر عن العجمي، وإصدار جواز سفر جديد له، إلى جانب فتح حساب بنكي، ما يعكس مرحلة جديدة في إعادة دمجه ضمن المجتمع.يُذكر أن سبعة كويتيين ما زالوا مدرجين على قائمة الإرهاب الدولية، وأن وزارة الخارجية مستمرة في تقديم الدعم لأي شخص يثبت تغيره الحقيقي ورغبته في الابتعاد عن سلوكياته السابقة.من جهتها، أكدت صحيفة "الراي" أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي أزالت اسم العجمي من قوائم العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، المصنفين إرهابيين دولياً.وقد أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن فخره بنجاح هذه الخطوة، قائلاً: "نبارك لحجاج هذا الإنجاز".وفي مايو 2024، خلال ندوة "هل أنت إرهابي" التي نظمتها وزارة الخارجية الكويتية، اعترف العجمي بأخطائه السابقة، مؤكداً أنه كان يعمل خارج الإطار الرسمي وتواصل مع جماعات متطرفة، وقال: "أبلغت وزارة الخارجية أنني ورقة بيضاء، ولديكم الحق في تحديد السبل التي تخلصنا مما وقعنا فيه".