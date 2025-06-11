غزة: 40 شهيدًا منذ الصباح بينهم 28 خلال انتظار المساعدات قرب "نتساريم"

رام الله - دنيا الوطناستُشهد 28 مواطنًا وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع المساعدات الأمريكية قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على المواطنين أثناء تجمّعهم لتسلّم المساعدات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء، جميعهم من المدنيين.وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 40 شهيدًا، في وقت تشن فيه إسرائيل هجمات مكثفة على عدة مناطق في القطاع.وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الثلاثاء، أن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات "الإسرائيلية- الأمريكية" ارتفع إلى 36 شهيدًا وأكثر من 208 إصابات خلال يوم واحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 163 شهيدًا و1,495 إصابة منذ بدء اعتماد آلية توزيع المساعدات الجديدة، وجميعهم من المدنيين الجائعين الباحثين عن الغذاء تحت الحصار الخانق.واتهم المكتب مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، التي تتولى تنظيم هذه المساعدات، بالتورط المباشر في استدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة ثم تعريضهم للاستهداف، واصفًا إياها بـ"الغطاء القذر لآلة القتل الإسرائيلية". وأضاف أن المؤسسة تفتقر لأي معايير للحياد أو الاستقلالية، وتعمل بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، ما يجعلها جزءًا من منظومة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة المحاصرين.