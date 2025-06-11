ترامب: سنحرر لوس أنجلوس

رام الله - دنيا الوطندافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن قراره بنشر قوات عسكرية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ضمن إجراءات متعلقة بالهجرة، واصفاً الوضع هناك بأنه "اعتداء على السيادة الوطنية" يستدعي رداً قوياً.وخلال خطاب ألقاه أمام جنود في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية نورث كارولينا، قال ترامب: "أجيال من أبطال الجيش لم يريقوا دماءهم على الشواطئ البعيدة فقط ليشاهدوا بلادنا تُدمر بسبب الغزو وغياب القانون في العالم الثالث"، في إشارة إلى موجات الهجرة غير الشرعية والاحتجاجات التي تشهدها المدينة.وأضاف ترامب: "ما يحدث في كاليفورنيا هو هجوم منظم على النظام العام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاماً أجنبية"، متعهداً بأن إدارته "ستحرر لوس أنجلوس" من الفوضى.وتأتي تصريحاته عقب قرار نشر 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية، إلى جانب 4 آلاف من أفراد الحرس الوطني في المدينة، رداً على تصاعد الاحتجاجات المناهضة لسياسات الهجرة التي انتهجها البيت الأبيض مؤخراً، والتي شملت مداهمات واعتقالات بحق مهاجرين غير نظاميين.من جانبها، أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، حال الطوارئ المحلية مساء الثلاثاء، وأمرت بفرض حظر تجول ليلي وسط المدينة، بعد اندلاع أعمال عنف وعمليات نهب قالت إنها "تستهدف الأمن العام".وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن السلطات تعمل على "استعادة الهدوء وفرض القانون"، مشددة على أن المدينة "لن تسمح بتحول المطالب إلى فوضى".