شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون
رام الله - دنيا الوطن
 استشهد، في وقت متأخر من الليلة الماضية، مواطن من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن رايق عبد الرحمن بشارات، بعد تسلل وحدات خاصة إلى البلدة وإطلاقها النار عليه واحتجاز جثمانه.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أعاق عمل الطواقم الطبية التي كانت في البلدة، ومنعتها من الاقتراب من جثمان الشهيد ونقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت الليلة الماضية، بلدة طمون بعملية عسكرية استمرت لعدة ساعات، تخللها مداهمة منازل، واحتجاز عدد من المواطنين، واعتقال شابين أحدهما مصاب.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات فلسطينية بتهمة ارتباطها بمسلحين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات فلسطينية بتهمة ارتباطها بمسلحين

غزة: 40 شهيدًا منذ الصباح بينهم 28 خلال انتظار المساعدات قرب &quot;نتساريم&quot;

غزة: 40 شهيدًا منذ الصباح بينهم 28 خلال انتظار المساعدات قرب "نتساريم"

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة والشمال

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة والشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع جنوب الخليل

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

&quot;الصحة العالمية&quot;: مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

"الصحة العالمية": مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ &quot;سكايبوس&quot; في سجن مجدو

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ "سكايبوس" في سجن مجدو

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

الجيش الليبي يرد على اتهامات السودان بالتدخل في أراضيه

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص