استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طمون

رام الله - دنيا الوطناستشهد، في وقت متأخر من الليلة الماضية، مواطن من بلدة طمون جنوب طوباس.وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن رايق عبد الرحمن بشارات، بعد تسلل وحدات خاصة إلى البلدة وإطلاقها النار عليه واحتجاز جثمانه.وأضافت المصادر أن الاحتلال أعاق عمل الطواقم الطبية التي كانت في البلدة، ومنعتها من الاقتراب من جثمان الشهيد ونقله إلى المستشفى.وكانت قوات الاحتلال استهدفت الليلة الماضية، بلدة طمون بعملية عسكرية استمرت لعدة ساعات، تخللها مداهمة منازل، واحتجاز عدد من المواطنين، واعتقال شابين أحدهما مصاب.