عربي

الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع

الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع
رام الله - دنيا الوطن
حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، من أن الزعيم السوري أحمد الشرع، قد يكون عرضة لمحاولات اغتيال من قبل متشددين معارضين، في ظل جهوده لبناء حكم شامل والتقارب مع الغرب. وأضاف باراك، في مقابلة مع المونيتور، أن بلاده تعتزم تنسيق "نظام حماية" حول الشرع، مع قدر أكبر من تبادل المعلومات الاستخباراتية بدلاً من تدخلات عسكرية مباشرة.

وكشف باراك أن الضباط والكتائب المنشقين من فصيل الشرع، ومن بينهم مقاتلون أجانب سابقون، ما زالوا هدفًا لجماعات مثل تنظيم الدولة "داعش"، التي تسعى لتجنيدهم واستهداف قيادات جديدة. ورأى أن تأخير إدخال المساعدات الاقتصادية إلى سوريا سيمنح فرصًا للفصائل المتطرفة لمضاعفة جهوزيتها لتعطيل أي تقدم سياسي أو اقتصادي.

و وصف باراك الشرع بأنه "ذكي وواثق ومركّز" خلال لقائهما في العاصمة دمشق مرتين، مكرسًا ثقته ببرنامجه الإصلاحي ، والمتسم بنوع من "الإسلام الناعم" وبحوار مع الأقليات المسيحية والدرزية والسُنية. 

وأكد المبعوث الأميركي أن واشنطن لا تفرض شروطًا على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أننا نقف عند "توقعات" تستند على الإنجازات التي طرحها الرئيس ترامب في لقائه مع الشرع في الرياض منتصف مايو الماضي. وأضاف أن التعاطي الأميركي يتضمن متابعة شفّافة لأداء الشرع في قمع المسلحين الفلسطينيين ومكافحة داعش، إضافة إلى محاولة الانضمام إلى اتفاقيات السلام الإقليمي التي أبرزها "اتفاقات إبراهيم".

وعززت واشنطن موقفها الجديد بإصدار وزارة الخزانة رخصة عامة في 23 مايو، تسمح للمواطنين والشركات الأميركية بالتعامل مع مؤسسات سوريا، بما فيها المصرف المركزي، فيما أعفت وزارة الخارجية العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لإلغائه نهائيًا من قبل الكونغرس.

في مقابل ذلك، ينتظر أن يوقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً ينهي مجموعة عقوبات قديمة فرضت منذ عام 1979، ليكشف عن توجه أميركي نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الدولي، رغم التحديات الأمنية المتبقية.

وأشار باراك إلى أن الشرع يواجه ملفات أخطر، مثل دمج القوات الكردية والنشطاء الإسلاميين، وإدارة معتقلات تضم آلاف مسلحي وعوائل داعش، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على "تفاهم صامت" مع إسرائيل لاحتواء تصعيد مستقبلي، في ظل وجود قوات إسرائيلية على مرتفعات الجولان.

ووفقًا للمبعوث الأمريكي، يجب إدراك أن تركيا ودول الخليج والمجتمع السوري المستعد لإعادة إعمار البلاد، بحاجة لنظام سليم مستقر. وقال: "نحن لا نصنع دولة.. نحن نزيل العوائق أمام تدفق الأفكار الجيدة والمتخصصين الماهرين لمساعدة سوريا". وأضاف: "ذرة أمل واحدة الآن أفضل من ركام الواقع السيئ".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع

الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع

توتر في جنوب لبنان.. مناصر لحزب الله يصفع جندياً من قوات اليونيفيل (فيديو)

توتر في جنوب لبنان.. مناصر لحزب الله يصفع جندياً من قوات اليونيفيل (فيديو)

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تدعو إلى إخلاء ثلاثة موانئ يمنية حتى إشعار آخر

إسرائيل تدعو إلى إخلاء ثلاثة موانئ يمنية حتى إشعار آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

فتوح: السفير الأمريكي في إسرائيل بات ناطقًا باسم سموتريتش

&quot;الصحة العالمية&quot;: مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

"الصحة العالمية": مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ &quot;سكايبوس&quot; في سجن مجدو

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ "سكايبوس" في سجن مجدو

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

قوات الاحتلال تواصل هدم عشرات المباني في مخيم طولكرم

قوات الاحتلال تواصل هدم عشرات المباني في مخيم طولكرم

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لأحياء في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لأحياء في شمال قطاع غزة

ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بدير البلح

ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بدير البلح

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين