الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

كما شدد على أن جماعة الحوثي "ستتلقى رداً قوياً إذا استمرت في إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية"، وتوعد بتوجيه المزيد من الضربات.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من مهاجمة سفن إسرائيلية أهدافا حوثية في ميناء الحديدة.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، "تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن.. تم إطلاق صواريخ اعتراض إضافية خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض".وهددت إسرائيل جماعة الحوثي اليمنية بحصار بحري وجوي إذا استمرت الهجمات عليها، وقال كاتس في بيان الثلاثاء على حسابه في "إكس" إن "يد إسرائيل الطويلة في الجو والبحر ستصل إلى أي مكان".