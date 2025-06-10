دولي

نتنياهو: تقدم كبير في ملف الرهائن لكن من المبكر عقد الآمال

نتنياهو: تقدم كبير في ملف الرهائن لكن من المبكر عقد الآمال
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هناك تقدما في قضية الرهائن"، مشيراً إلى أنه "من السابق لأوانه إعطاء أمل".

وأضاف في مقطع مصور، اليوم الثلاثاء: "نعمل بلا كلل خلال هذه الساعات، وعلى مدار الساعة، وآمل أن نحقق تقدماً"، وفق ما نقلت "يديعوت أحرونوت".

كما تناول الأزمة السياسية المحيطة بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية زامبيا، إن بلاده " جادة في رغبتها في إبرام صفقة لتبادل الرهائن".

وأكد أنه تم إحراز بعض التقدم مؤخراً، لكنه أردف أنه "لا يريد المبالغة لاسيما أن بعض التجارب السابقة" لم تكن مبشرة.

لكنه عاد وكرر أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، يتضمن وقف إطلاق النار. وقال "نحن ملتزمون بإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

نتنياهو: تقدم كبير في ملف الرهائن لكن من المبكر عقد الآمال

نتنياهو: تقدم كبير في ملف الرهائن لكن من المبكر عقد الآمال

إطلاق نار في النمسا يودي بحياة 8.. وحادث طعن يقتل مديرة مدرسة في فرنسا

إطلاق نار في النمسا يودي بحياة 8.. وحادث طعن يقتل مديرة مدرسة في فرنسا

(هآرتس): ترامب طلب من نتنياهو إخراج الهجوم على إيران من الخطاب العام

(هآرتس): ترامب طلب من نتنياهو إخراج الهجوم على إيران من الخطاب العام

ناشطون يناشدون أعضاء الكونغرس الأميركي دعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل

ناشطون يناشدون أعضاء الكونغرس الأميركي دعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل

استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران الأحد في مسقط.. وترامب: &quot;قدمنا عرضاً معقولاً&quot;

استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران الأحد في مسقط.. وترامب: "قدمنا عرضاً معقولاً"

روسيا تحذر من &quot;حرب نووية&quot; في حال فشل التوصل لسلام دائم مع أوكرانيا

روسيا تحذر من "حرب نووية" في حال فشل التوصل لسلام دائم مع أوكرانيا

ترمب ونتنياهو يبحثان هاتفياً الملف النووي الإيراني

ترمب ونتنياهو يبحثان هاتفياً الملف النووي الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الصحة العالمية&quot;: مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

"الصحة العالمية": مستشفى الأمل في خانيونس خارج الخدمة

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ &quot;سكايبوس&quot; في سجن مجدو

شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ "سكايبوس" في سجن مجدو

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

قوات الاحتلال تواصل هدم عشرات المباني في مخيم طولكرم

قوات الاحتلال تواصل هدم عشرات المباني في مخيم طولكرم

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لأحياء في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لأحياء في شمال قطاع غزة

ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بدير البلح

ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بدير البلح

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين