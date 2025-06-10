شؤون الأسرى: إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ "سكايبوس" في سجن مجدو

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن مرض "سكايبوس" منتشر في سجن "مجدو" تزامنا مع مماطلة إدارة السجن في إعطاء الأدوية اللازمة للأسرى المصابين.وأفاد محامي الهيئة خلال زيارته لعدد من الأسرى في مجدو، بأن الأسير أحمد محمود عبد الرزاق (32 عاما) من طولكرم يوجد في سجن مجدو قسم 3 غرفة 1، وهو معتقل بتاريخ 25-4-2024، وما زال موقوفا ولديه محكمة في 13 تموز المقبل.ويعاني الأسير مرض "سكايبوس"، وبدأت الدمامل بالظهور على جسده، ولم يتم إعطاؤه أي مضادات أو أدوية حتى الآن، علما أنه فقد قرابة 15 كيلوغراما من وزنه عقب اعتقاله، وتعرض للضرب خلال عملية اعتقاله.وفيما يتعلق بالوضع العام في السجن، فقد أفاد الأسرى الذين تمت زيارتهم لمحامي الهيئة بأن الماء الساخن لا يتم توفيره بشكل يومي، وأما بالنسبة إلى "الشامبو" فقد تم توزيع 3 عبوات لكل الأسبوع، إضافة إلى لفة محارم واحدة لكل أسير أسبوعيا.وأجمع الأسرى، أنه حسب مزاجية السجان المناوب يتم الاعتداء على الأسرى وضربهم وإهانتهم، وأحيانا يتم قمعهم على أتفه الأسباب.