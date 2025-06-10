الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم مسجد وعدة منازل في رام الله

رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم عدد من المنازل ومسجد في مناطق متعددة بمحافظة رام الله، تشمل مدخل مخيم الجلزون وضاحية التربية والتعليم.وأخطرت قوات الاحتلال أحد المنازل القريبة من ضاحية التربية والتعليم على طريق سردا، إضافة إلى توثيق وتصوير جميع المباني الواقعة عند مدخل مخيم الجلزون.في سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في بلدة بيتونيا، اعتقلت خلالها مواطناً من منزله.تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من عمليات الهدم والتشديد التي تمارسها قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية.