دولي

إطلاق نار في النمسا يودي بحياة 8.. وحادث طعن يقتل مديرة مدرسة في فرنسا

إطلاق نار في النمسا يودي بحياة 8.. وحادث طعن يقتل مديرة مدرسة في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
شهدت النمسا، اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق نار مأساوي داخل مدرسة في مدينة غراتس، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، حسب ما أعلنت الشرطة النمساوية. وفي حادث منفصل بفرنسا، قُتلت مديرة مدرسة طعنًا على يد تلميذ في بلدة نوجان شرق البلاد.

وأكدت هيئة الإذاعة النمساوية (ORF) نقلاً عن الشرطة المحلية أن الضحايا من الطلاب والمعلمين، وأن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه أحد الطلبة، أقدم على الانتحار بعد الهجوم. وشرعت السلطات في عملية أمنية واسعة النطاق وسط تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، فيما لم يُعلن عن أسماء الضحايا بعد.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "فرانس برس" بمقتل مديرة مدرسة تبلغ من العمر 31 عامًا في بلدة نوجان الفرنسية، إثر تعرضها للطعن بسكين من قبل أحد تلاميذها خلال تفتيش للحقائب. وتم توقيف التلميذ على الفور للتحقيق معه.

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