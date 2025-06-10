(هآرتس): ترامب طلب من نتنياهو إخراج الهجوم على إيران من الخطاب العام

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطّلع أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي بينهما، إخراج موضوع الهجوم على إيران من الخطاب العام.وأضاف المصدر أن "نتنياهو حاول إقناع ترمب بوقف المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن ترمب أوضح له أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم على إيران في الوقت القريب".وقد تحدث الرئيس الأميركي، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هاتفيا مساء الإثنين، في محادثة كان في صلبها ملف النووي الإيراني بعد المفاوضات التي جرت بوساطة سلطنة عمان.وقال ترامب في مؤتمر صحفي "ناقشت مع نتنياهو موضوع إيران والكثير من الأمور، والاتصال سار بشكل جيد. نحاول التوصل لاتفاق مع إيران حتى لا يحدث دمار وموت".وأشار إلى أنه "نأمل التوصل لاتفاق مع إيران وهذا قد لا يتحقق وسنعرف ذلك قريبا. اللقاء سيعقد الخميس المقبل وهم يطالبون بأشياء لا يمكن فعلها".وشدد ترامب على أن "إيران تسعى للتخصيب وهذا ما لا نريده وردها على المقترح غير مقبول"، لافتا إلى أن "بديل عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران خطير للغاية"