شؤون فلسطينية

ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بدير البلح

ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بدير البلح
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 8 مواطنين ، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة أبو شاويش في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقًا لشهود عيان، نفذت طائرة إسرائيلية مسيّرة غارة مفاجئة على الطابق العلوي من المنزل، ما أسفر عن استشهاد عدد من أفراد العائلة وتسبب بدمار واسع في المبنى السكني.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع عن استشهاد 36 مواطناً منذ فجر اليوم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في غزة، من بينهم 20 شهيدًا سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية قرب محور نتساريم.

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