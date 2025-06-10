مسؤول طبي بغزة: الناس يتساقطون في شوارع القطاع من شدة الجوع

رام الله - دنيا الوطنحذّر مسؤول في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، مؤكدا أن الأوضاع الصحية والغذائية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل، في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 20 شهرا.وقال المسؤول في تصريحات صحفية إن "نحو 41% من مرضى الفشل الكلوي في القطاع توفوا نتيجة نقص الإمكانيات الطبية بعد توقف أقسام غسيل الكلى في العديد من المستشفيات".وأضاف أن "الناس يتساقطون في الشوارع من شدة الجوع، في مشهد يعكس تدهور الأوضاع المعيشية، وسط غياب شبه تام للمواد الغذائية الأساسية".وأشار إلى أن "76 ألف طفل على الأقل مسجلون رسميا على أنهم يعانون من سوء التغذية، محذرا من أن هذا الرقم لا يعكس العدد الحقيقي في ظل صعوبة الوصول إلى جميع الحالات".