مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.ونشرت جماعات المستوطنين دعوة لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى بعد ظهر اليوم، يتخلله أداء طقوس غنائية ورقصات داخل ساحاته، احتفاءً بتعديلات أقرها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، تتيح للمستعمرين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.