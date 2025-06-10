ناشطون يناشدون أعضاء الكونغرس الأميركي دعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنناشد ناشطون ومنظمات حقوقية عبر رسائل إلكترونية أعضاء الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف دعم جرائم الحرب الجارية في غزة، من خلال دعم قانون "حظر القنابل" الذي يهدف إلى وقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.وتقدمت النائبة في الكونغرس داليا راميريز وأكثر من عشرين عضواً بمشروع قانون جديد إلى الكونغرس في الخامس من الشهر الجاري تحت اسم: "Block the Bombs Act"، يهدف فوراً إلى حظر صادرات القنابل الأميركية الخاصة المستخدمة في غزة، وسيمنع هذا التشريع إذا ما تم إقراره نقل الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، ويطالبها بالامتثال للقانون الأميركي والدولي.كما طالب المحتجون أعضاء الكونغرس بالتعبير عن موقفهم فوراً لحماية فريق أسطول الحرية والمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة، مؤكدين أن إيصال الطعام والدواء ليس جريمة، بل هو واجب إنساني.ــ