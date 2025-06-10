استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران الأحد في مسقط.. وترامب: "قدمنا عرضاً معقولاً"

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل قاني، أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجهود الرامية إلى كسر الجمود في الملف النووي.وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليق على محادثة هاتفية جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، إن "المحادثة كانت ممتازة"، مضيفًا: "الإيرانيون يفاوضون بشراسة، ونحن نسعى للتوصل إلى اتفاق يمنع الدمار والموت... آمل أن يتحقق ذلك، لكن لا ضمانات".وأوضح مكتب نتنياهو أن ترامب أبلغه خلال الاتصال بأن الولايات المتحدة قدّمت عرضًا "معقولًا" لطهران، ومن المتوقع أن تتلقى ردًا عليه خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى نيته عقد جولة إضافية من المحادثات مع الجانب الإيراني نهاية الأسبوع الجاري.