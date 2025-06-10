المجلس الوطني: خطة الاحتلال لهدم أكثر من 100 منزل بمخيم جنين جريمة تطهير عرقي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين جريمة تطهير عرقي تنفذها حكومة الاحتلال ضمن خطة ممنهجة للتهجير القسري وتفكيك المخيمات الفلسطينية.وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري هو جريمة حرب ضد الإنسانية تدار من حكومة متطرفة رئيس وزرائها مطلوب للعدالة الدولية، مشددا على أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه.ودعا، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما طالب البرلمانات والهيئات الحقوقية الدولية بالخروج على صمتها والتصدي لجرائم الاحتلال بحق المدنيين.وشدد فتوح، على أن شعبنا باقٍ على أرضه ولن تنجح كل أدوات القمع والهدم في كسر إرادته أو انتزاع حقه في العودة والحرية والاستقلال.