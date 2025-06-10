رسالة من عباس لماكرون: نؤيد نزع سلاح حماس ودعوة قوات دولية وعربية إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأييده نزع سلاح حركة حماس، وعدم السماح لها بأي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.وجاء في رسالة بعث بها الرئيس عباس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونشرت تفاصيلها وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، أنه يدعم استبعاد حماس من الحكم في غزة، معرباً عن تأييده لوجود قوة عربية ودولية لضمان الاستقرار، على أن تكون بتفويض من مجلس الأمن الدولي.كما وصف الرئيس الفلسطيني الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، بأنه "غير مقبول"، مشدداً على ضرورة "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".ووجّه عباس الرسالة يوم الاثنين إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي من المقرر أن يشارك في رئاسة مؤتمر دولي حول حل الدولتين يُعقد بين 17 و21 يونيو الجاري في نيويورك.وفي رسالته، أبدى عباس استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار ضمن "مهمة استقرار وحماية"، بهدف ضمان الأمن في القطاع عقب انتهاء الحرب.وكان الرئيس الفلسطيني قد أكد مراراً، خلال الأشهر الماضية، على ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة، وجدد ذلك خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مايو الماضي، مشدداً على ضرورة تمكين الدولة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في القطاع.من جهتها، أكدت حركة فتح دعمها لموقف عباس، مشيرة إلى "تفلت الأوضاع الأمنية" و"العصابات المسلحة" التي تنشط في غزة في ظل غياب سلطة مركزية فاعلة.في المقابل، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تولي كل من حماس أو السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، وقد أعلن مراراً أن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، ما يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع.