سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

رام الله - دنيا الوطنأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل مهندس يعمل في البحوث العلمية، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، أمام مسجد في قرية الرقة الغربية المحاذية لحي الوعر بمحافظة حمص.وأوضح المرصد أن المهندس القتيل كان لا يزال على رأس عمله حتى سقوط النظام السابق، ثم أجرى لاحقًا عملية "تسوية" مع السلطات، دون أن تتوفر حتى الآن معلومات إضافية حول هوية المنفذين أو خلفيات الجريمة.ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد عمليات الاغتيال والتصفية التي تشهدها مناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق المرصد منذ بداية عام 2025 مقتل 736 شخصًا نتيجة "السلوكيات الانتقامية"، بينهم 700 رجل، و24 سيدة، و12 طفلًا.