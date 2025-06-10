عربي

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص
رام الله - دنيا الوطن
أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل مهندس يعمل في البحوث العلمية، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، أمام مسجد في قرية الرقة الغربية المحاذية لحي الوعر بمحافظة حمص.

وأوضح المرصد أن المهندس القتيل كان لا يزال على رأس عمله حتى سقوط النظام السابق، ثم أجرى لاحقًا عملية "تسوية" مع السلطات، دون أن تتوفر حتى الآن معلومات إضافية حول هوية المنفذين أو خلفيات الجريمة.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد عمليات الاغتيال والتصفية التي تشهدها مناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق المرصد منذ بداية عام 2025 مقتل 736 شخصًا نتيجة "السلوكيات الانتقامية"، بينهم 700 رجل، و24 سيدة، و12 طفلًا.

أخبار ذات صلة

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تدعو إلى إخلاء ثلاثة موانئ يمنية حتى إشعار آخر

إسرائيل تدعو إلى إخلاء ثلاثة موانئ يمنية حتى إشعار آخر

السعودية.. حظر العمل تحت أشعة الشمس

السعودية.. حظر العمل تحت أشعة الشمس

مصر.. العثور على 10 جثامين على شواطئ مطروح

مصر.. العثور على 10 جثامين على شواطئ مطروح

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: خطة الاحتلال لهدم أكثر من 100 منزل بمخيم جنين جريمة تطهير عرقي

المجلس الوطني: خطة الاحتلال لهدم أكثر من 100 منزل بمخيم جنين جريمة تطهير عرقي

استشهاد الصحافي مؤمن أبو العوف يرفع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 227

استشهاد الصحافي مؤمن أبو العوف يرفع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 227

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة فاضح

ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة فاضح

استشهاد ثلاثة مسعفين وصحفي بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء عملهم في مدينة غزة

استشهاد ثلاثة مسعفين وصحفي بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء عملهم في مدينة غزة

الشيخ: قرار الاحتلال هدم منازل بمخيمي جنين وطولكرم جريمة جديدة واستهتار بالقانون الدولي

الشيخ: قرار الاحتلال هدم منازل بمخيمي جنين وطولكرم جريمة جديدة واستهتار بالقانون الدولي

13 شهيدًا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس

13 شهيدًا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

سوريا..مقتل مهندس في البحوث العلمية برصاص مسلحين في حمص

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

عودة أكثر من 425 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

استشهاد أب وابنه في ضربة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين

إسرائيل تنفّذ هجمات بحرية وجوية على ميناء الحديدة في تصعيد خطير مع الحوثيين